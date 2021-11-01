Афганское сопротивление готовится возобновить борьбу с талибами

Кабул, 1 октября. Афганский Фронт национального сопротивления (ФНС) рассчитывает на поддержку других стран в борьбе с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство ТАСС.

Афганские повстанцы готовятся к возобновлению боевых действий и собирают силы для начала противостояния. Несмотря на то, что 5 июля 2021 года талибы объявил о захвате Панджшерского ущелья, напряженность в регионе сохраняется.

Как тогда утверждали представители ФНС, «Талибану» удалось взять лишь города. Но партизаны в горах и долинах остались. По сведениям военных аналитиков, после того как талибы заняли Кабул, в первые две недели августа в Панджшер устремились многочисленные афганцы, которые прежде служили в армии и в спецназе. Они присоединились к повстанцам.

«Мы готовы сражаться с "Талибаном". У нас есть боеприпасы и оружие, которые мы терпеливо собирали долгие годы, потому что знали, что этот день может наступить», — написал лидер ФНС Ахмад Масуд в своей авторской статье в Washington Post.

Тогда он добавил, что материально-техническое обеспечение есть, но его будет недостаточно в случае боестолкновений с талибами. Он пояснил, что его сторонники нуждаются в помощи извне, чтобы дать отпор «Талибану».

Ищут поддержку

В настоящий момент повстанцы находятся в поисках партнеров среди различных государств в противодействии талибам.

During a constructive meeting w French President H.E. @EmmanuelMacron at Élysée Palace, I thanked him & France for honoring Comdr Massoud. We discussed advancing Afghanistan-France relations & French/EU cooperation in bringing a just/lasting peace, stability & prosperity in Afg. pic.twitter.com/QVg2u5H0F5 — Ahmad Massoud (@AhmadMassoud01) March 29, 2021

Лидер ФНС Ахмад Масуд пытается убедить привлечь внимание мирового сообщества к Фронту национального сопротивления, и через своих представителей обращается к разным странам, в том числе к РФ.

«Россия имеет серьезное влияние в регионе и в мире в целом. Она может поддержать афганский народ, а также силы сопротивления в борьбе с талибами», — заявил пресс-секретарь ФНС Кабир Васик.

Васик пояснил, что Москва уже оказывает давление на Кабул тем, что не признает временное афганское правительство, сформированное радикалами.

Зарубежное турне

Помимо Москвы лидер ФНС обращается и к другим государствам. Фронт национального сопротивления открыл в Соединенных Штатах офис для лоббирования своих интересов.

«Это поможет мобилизовать влиятельных американских политиков для поддержки движения сопротивления борьбе с "Талибаном", который отвергает любые законы и правила», — утверждает представитель ФНС.

Впрочем, повстанцам не удается найти особого отклика даже среди близких с Афганистаном соседей — у Узбекистана и Китая, которые хоть и не признают власть талибов, но имеют с ними дипломатические контакты.

Россия также занимают нейтральную позицию. Ахмаду Масуду удалось получить обнадеживающие его сигналы только в Таджикистане.

Дружба с таджиками

В настоящий момент лидер афганского Фронта национального сопротивления временно перебрался в Душанбе, с которым оппозиционная талибам группировка поддерживает хорошие отношения.

«Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, чтобы встретиться с отрядами сопротивления в регионах страны», — пояснил пресс-секретарь ФНС, добавив, что Душанбе оказывает существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами.

В ходе своего выступления 23 сентября на Генассамблее ООН президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал к проведению выборов в Афганистане. Кроме того, он предложил сформировать новое правительство, которое включило бы представителей всех этнических групп, в том числе афганских таджиков.

Давние связи

Политические эксперты отмечают популярность антиталибских сил в Душанбе. Сам Эмомали Рахмон является единственным региональным лидером, чье пребывание у власти затронуло предыдущее правление «Талибана» в Афганистане в период с 1996 по 2001 год.

Тогда таджикские власти поддерживали Северный альянс, который противостоял талибам. Причиной этому стали угрозы, которые исходили из тогдашнего Кабула, контролируемого талибами. В те времена Афганистан превратился в убежище для исламских боевиков, которые укрылись на севере этой страны, сбежав из Таджикистана.

European leaders concerned with Afghanistan’s security situation may see Tajikistan as a useful partner to limit refugee flows to Europe.https://t.co/ilXHrKGdjU — The Diplomat (@Diplomat_APAC) October 27, 2021

Кроме того, таджики являются второй по величине этнической группой, и Эмомали Рахмон выступает в качестве их защитника. И тут стоит отметить, что афганские таджики выступают против «Талибана».

Таджикский лидер уже использовал свое влияние для продвижения интересов оппозиционных сил. В первой половине октября политик посетил Брюссель, который является штаб-квартирой большинства институтов Европейского союза. Рахмон использовал эту поездку для обсуждения проблем афганских беженцев.

Впрочем, все это пока лишь подготовка к возможному возобновлению сопротивления в Афганистане. Повстанцы, не имеющие достаточных материльно-технических ресурсов, пока лишь декларирует партизанскую войну, не рискуя вступать в полноценное противостояние.

Лидер ФНС перебрался в Таджикистан и пытается найти сторонников, в то время как партизанская война против талибов ведется преимущественно лишь в социальных сетях.

1 Организация запрещена на территории РФ.