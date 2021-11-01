На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»

Владимир, 1 ноября. Завершена работа по реставрации иконы-мозаики «Спас на троне» в памятнике-часовне на месте захоронения Дмитрия Пожарского. Воссоздание мозаики стало одним из первых совместных проектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Московского художественного института имени Сурикова, сообщают «Владимирские ведомости».

«Для музея сегодня важный день — восстановлена историческая справедливость, а ведь музей шел к этому более 20 лет, — цитирует пресс-служба ВСМЗ слова своего гендиректора Сергея Рыбакова. — Качественно сделать мозаичную икону непросто — труднее, чем написать хорошую картину. Результат зависит как минимум от трех составляющих: профессионального уровня художника, высокой технологии изготовления и богатого внутреннего содержания мастера — творить духовное произведение сможет не каждый».

Кропотливый труд по воссозданию иконы продолжался целый год. На днях ее освятили, в Спасо-Ефимиевом монастыре наградили тех, кто был причастен к восстановлению образа. В церемонии принял участие епископ Ковровский Стефан.

Ранее ФАН рассказывал о восстановлении Благовещенского храма в Горловке. Над воссозданием церкви трудятся мастера из России.