Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:23
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
17:12
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
17:12
Общество
Попова назвала единичными случаи заражения штаммами «Мю» и «Лямбда» в России
17:10
Технологии
Новое название Facebook оказалось занято другой компанией
Все новости

На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
vladmuseum.ru  /  Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Владимир, 1 ноября. Завершена работа по реставрации иконы-мозаики «Спас на троне» в памятнике-часовне на месте захоронения Дмитрия Пожарского. Воссоздание мозаики стало одним из первых совместных проектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Московского художественного института имени Сурикова, сообщают «Владимирские ведомости».

«Для музея сегодня важный день — восстановлена историческая справедливость, а ведь музей шел к этому более 20 лет, — цитирует пресс-служба ВСМЗ слова своего гендиректора Сергея Рыбакова. — Качественно сделать мозаичную икону непросто — труднее, чем написать хорошую картину. Результат зависит как минимум от трех составляющих: профессионального уровня художника, высокой технологии изготовления и богатого внутреннего содержания мастера — творить духовное произведение сможет не каждый».

Кропотливый труд по воссозданию иконы продолжался целый год. На днях ее освятили, в Спасо-Ефимиевом монастыре наградили тех, кто был причастен к восстановлению образа. В церемонии принял участие епископ Ковровский Стефан.

Ранее ФАН рассказывал о восстановлении Благовещенского храма в Горловке. Над воссозданием церкви трудятся мастера из России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
икона восстановление мозаика пожарский
Комментировать