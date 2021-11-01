Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов

Москва, 1 ноября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформулировало требования для сайтов, которые претендуют на включение в перечень социально значимых.

Такие ресурсы должны обладать доменным именем .ru; .рф; .su; .дети или .рус. При этом доменом обязательно должна управлять российская компания.

Сайт должен работать на российском софте, а основным языком площадки должен быть русский. Кроме того, Минцифры обратит внимание на участие государства в управлении ресурсом, на наличие рекламы и контент с иностранных сервисов.