Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:49
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
15:35
Происшествия
Врачи выписали из больницы всех отравившихся в Хургаде российских туристов
Все новости

Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 14:19
Технологии
Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформулировало требования для сайтов, которые претендуют на включение в перечень социально значимых.

Такие ресурсы должны обладать доменным именем .ru; .рф; .su; .дети или .рус. При этом доменом обязательно должна управлять российская компания.

Сайт должен работать на российском софте, а основным языком площадки должен быть русский. Кроме того, Минцифры обратит внимание на участие государства в управлении ресурсом, на наличие рекламы и контент с иностранных сервисов.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов
интернет сайты минцифры
Комментировать