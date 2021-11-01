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WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
НА «Харьков».

Москва, 1 ноября. Мессенджер WhatsApp прекратил работать у тысячи пользователей с 1 ноября. Отключение приложения затронуло смартфоны, на которых установлены старые ОС Android.

Речь идет об операционных системах Android 4.0.4 или старше. Также новшества затронули iPhone, начиная от iOS 10. Это касается примерно 10 тысяч смартфонов внутри России, сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров. По его словам, «срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел».

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева отметила в разговоре с ФАН значимость мессенджеров для современного человека. По ее мнению, такие новшества стали настоящим шоком для многих пользователей. Эксперт считает необходимым иметь несколько мессенджеров, чтобы всегда быть на связи с родными, также это является перестраховкой на случай, если какое-то приложение прекратить работать.

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