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Адвокат в Алтайском крае попался на крупной взятке
Общество
Адвокат в Алтайском крае попался на крупной взятке
pixabay.com  / 

Барнаул, 1 ноября. Адвокату адвокатской палаты Алтайского края и его знакомому предпринимателю вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщила ФАН старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Дело в отношении защитника расследуют ведущие следователи управления СКР по Алтайскому краю. Мужчине уже предъявлено обвинение. Адвоката адвокатской палаты Алтайского края и его знакомому предпринимателю вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Следствию стало известно, что адвокат защищал жителя Бийска от уголовного преследования. Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

«Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совместно со знакомым предпринимателем он получил от своего доверителя денежные средства в размере 12 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для передачи взятки должностным лицам за принятие положительных процессуальных решений по уголовному делу, смягчающих наказание мужчине», — рассказала Рязанцева.

Только вот на самом деле адвокат и предприниматель не собирались передавать эти деньги кому-либо. Они их присвоили и потратили на свои нужды. Следователи продолжают собирать доказательства и расследовать дело. Обвиняемые по решению суда находятся под домашним арестом.

Ранее в Анапе районный суд вынес приговор нижегородскому адвокату, который обвиняется в посредничестве при взятке. В марте 2020 года он, выполняя поручение неустановленного лица, обратился к сотруднику ведомства и предложил ему взятку в размере 200 тысяч рублей. В обмен на деньги он попросил ускорить момент передачи средств с депозита УФССП на счет компании. В момент передачи взятки адвокат был задержан.

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взятка адвокат алтайский край
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