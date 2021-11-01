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Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 1 ноября. Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом заявил сам дипломат.

По словам Мотэги, соответствующее предложение он получил от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который также возглавляет партию. Глава внешнеполитического ведомства согласился с инициативой стать генсеком политсилы. Официально он будет назначен на новую должность 4 ноября.

«Мы продвигаем меры против коронавируса и реформу в партии, важно заручиться доверием народа», — отметил дипломат.

ЛДП получила 261 депутатский портфель из 465 и обеспечила себе более половины мест в нижней палате. Ее партнер по коалиции — партия Комэйто — получила 32 депутатских портфеля.

Ранее сообщалось, что Кисида призвал участников саммита АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) объединить усилия для воплощения концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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япония партия мотэги
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