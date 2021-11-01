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Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Москва, 1 ноября. «Победа» планирует расширить маршрутную сеть, компания приступила к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2022 года.

Ожидается, что численность авиарейсов между субъектами РФ вырастет на 20%. Всего за летний период 2022 года «Победа» планирует осуществить более 10 тысяч региональных рейсов. Особое внимание авиакомпания уделит перелетам из российских регионов на курорты Черного моря.

Например, в Сочи можно будет добраться из аэропортов Казани, Кирова, Нижнекамска, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска и Ульяновска. В Анапу будут осуществляться ежедневные рейсы из административного центра Уральского федерального округа и столицы Республики Татарстан.

«Победа» также откроет рейсы из международного аэропорта Шереметьево в восемь российских городов. В частности, в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Красноярск, Назрань, Нижнекамск, Ставрополь и Тюмень.

Ранее в России было зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов. Средняя цена билета туда-обратно в октябре составила 9,5 тысячи рублей. Данный показатель соответствует уровню 2020 года, однако по сравнению с допандемийным 2019 годом средний чек стал дешевле на 20%.

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