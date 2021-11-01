Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 14:21
14:21
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кызыле
14:20
Общество
Крыса напугала посетителей туалета нижегородского кремля
14:19
Технологии
Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов
14:16
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
14:14
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
14:13
Происшествия
Нарушения зафиксировали в томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой
14:11
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
14:07
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
14:05
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения самолета с косулей в аэропорту Пскова
Все новости

Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 1 ноября. Обострение отношений с Белоруссией и Россией привело Украину к кризису в энергетической сфере. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович, пишет «Прайм».

По его словам, отрасль находится в начале своего краха. Такое мнение парламентарий высказал в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

«В энергетической сфере — начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения», — констатировал Рабинович.

Депутат отмечает, что Киеву в данных условиях остается только «клянчить энергоресурсы». По мнению политика, к этому Украина пришла после того, как «слезла с российской нефтяной, газовой и электрической иглы». Он напомнил, что не брать газ и электричество в России, стране советовали Литва и Молдова. Однако они «быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах». А украинцам остается терпеть и мерзнуть, заявил Рабинович.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что украинские власти показали свою простодушность, внимательно слушая то, что им говорили из Кишинева и Вильнюса.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
украина рада газ рабинович
Комментировать