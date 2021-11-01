Киев, 1 ноября. Обострение отношений с Белоруссией и Россией привело Украину к кризису в энергетической сфере. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович, пишет «Прайм».

По его словам, отрасль находится в начале своего краха. Такое мнение парламентарий высказал в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

«В энергетической сфере — начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения», — констатировал Рабинович.

Депутат отмечает, что Киеву в данных условиях остается только «клянчить энергоресурсы». По мнению политика, к этому Украина пришла после того, как «слезла с российской нефтяной, газовой и электрической иглы». Он напомнил, что не брать газ и электричество в России, стране советовали Литва и Молдова. Однако они «быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах». А украинцам остается терпеть и мерзнуть, заявил Рабинович.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что украинские власти показали свою простодушность, внимательно слушая то, что им говорили из Кишинева и Вильнюса.