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Хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Шоу-бизнес
Хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Global Look Press  /  Marco Piraccini/Keystone Press Agency / AUG/face to face / Imagespace/Keystone Press Agency

Пластическая хирургия стала своеобразным эликсиром молодости XXI века: если еще 20 лет назад услуги пластического хирурга могли позволить себе лишь звезды или очень обеспеченные люди, то сейчас пластикой пользуются и простые россияне: подтяжки, липосакции, исправление формы носа, увеличение груди и ягодиц. Это далеко не весь перечень услуг, предлагаемых на рынке. Однако в погоне за идеалами люди часто меняют себя далеко не в лучшую сторону. Причем от неудачного результата не застрахован никто: ни рядовые граждане, ни даже звезды. Пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Данила Лупин рассказал ФАН о неудачных пластических операциях звезд.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Личный архив Данилы Лупина /

По словам специалиста, мнение, что плохие пластические операции — это удел людей, обратившихся в дешевые клиники, — не более чем миф. Опыт многих селебрити говорит об обратном. В качестве примера Лупин вспомнил несколько звезд, чья фанатичная погоня за улучшенной внешностью привела к неудачным результатам.

Одной из самых известных жертв погони за красотой стала Джослин Виндельштейн, она же «женщина-кошка». Ее эффектная внешность связана с некоторой зависимостью от пластических операций, на данный момент она потратила на них порядка 3 млн долларов. Многие считают, что ее внешность — это неудачная работа пластических хирургов. Однако сама «женщина-кошка» признается, что довольна своей внешностью и «получила именно то, что хотела».

«Сложно объективно дать оценку работе хирургов, так как пациентку устраивает ее внешний вид, а значит, это точно не ошибка. Однако стоит сказать, что бесчисленное количество коррекций лица негативно сказывается на здоровье кожи и подвижности лицевых мышц», — отметил Лупин.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
ТАСС / Nancy Rivera

Еще одна известная личность в сфере пластической хирургии — Донателла Версаче. Обладательница невероятно известной в мире моды фамилии также стала жертвой неудачных коррекций.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Global Look Press / face to face/Instagram

«Она сделала неудачную маммопластику, скорректированная имплантами грудь выглядит чужеродной на худом теле женщины, а пластика лица в неизвестных количествах привела лишь к непропорционально большим губам и неизгладимым следам и шрамикам от уколов ботокса и других коррекций», — объяснил хирург.

Желание улучшить свою внешность не чуждо и мужчинам. Следующей жертвой пластики пал секс-символ Голливуда и самый высокооплачиваемый актер 80-х годов прошлого столетия Микки Рурк. После окончания боксерской карьеры, которой он занялся, уйдя из кино, Рурку потребовалось множество коррекций, чтобы избавиться от следов боев на лице: исправить раздробленную кость скулы, многочисленные переломы носа и т. д.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Федеральное агентство новостей / Global Look Press / United Artists / mitry Suhodolsky

«Когда он вернулся на экраны, стало заметно, что актер делал эстетические и косметические коррекции. Однако неудачная подтяжка лица превратила его в маску, оно потеряло мимику. Потом последовала череда операций, предназначенных для исправления ситуации. После множества коррекций актер перестал быть похожим на самого себя», — прокомментировал Лупин.

Известная голливудская актриса и секс-символ 90-х Лара Флинн Бойл тоже поддалась общему увлечению пластикой. Несмотря на прекрасную внешность, она все равно решила что-то подкорректировать в себе. В 36 лет актриса сделала подтяжку лица, которая изменила некоторые ее черты.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Global Look Press / F. Sadou/AdMedia

«Вкупе с любовью звезды к ботоксу и влиянием времени эта коррекция дала неожиданные и печальные результаты, лишив женщину характерного для нее обаяния и притягательности. Глаза актрисы стали уже из-за нависших век, щеки обвисли, а форма губ потеряла прежнюю выразительность», — отметил хирург.

Почти год назад публика была шокирована внешним видом голливудской актрисы Деми Мур. Она всегда выглядела хорошо, однако с возрастом решила омолодиться с помощью хирургии, как оказалось, не очень удачно.

Пластический хирург Лупин рассказал о самых неудачных пластических операциях звезд
Prt Scr youtube.com / Access /

«Деми Мур сделали неудачную подтяжку лица, ввели филлеры или импланты, преследуя цель сделать скулы более выразительными. Возможно, удалили комки биша, чтобы создать впалые щеки. Также вид бровей (то, что они стали выше) говорит о том, что имел место височно-темпоральный лифтинг. Конечно, все эти коррекции сделали лицо Деми Мур моложе, однако оно утратило естественность. Вмешательство хирургов очень заметно», — подчеркнул Лупин.

Но есть звезды, которые решили отказаться от вмешательства пластических хирургов и стареть естественно. ФАН разобрался, почему знаменитости, для которых внешность является частью творческого имиджа, больше не хотят колоть себе ботокс и делать круговые подтяжки лица для сохранения молодости.

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