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Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
wikipedia.org  /  The Library of Congress

Киев, 1 ноября. Украинские активисты в костюмах ку-клукс-клана организовали расистскую акцию в центре Киева. Об этом сообщили местные СМИ.

Ультраправое мероприятие состоялось 31 октября в самом центре столицы Украины, передает издание «Страна.ua».

«В Киеве вчера устроили расистскую акцию. Люди в костюмах ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами «Да, мы расисты», «ККК вернулся» и «White Power»», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после проведения акции участники мероприятия начали «зиговать» и фотографироваться на Крещатике.

Как стало известно ранее, журналист Юрий Кот сообщил, что Запад превратил Украину в рассадник нацизма в Европе.

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украина Киев расизм
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