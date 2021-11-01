Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева

Киев, 1 ноября. Украинские активисты в костюмах ку-клукс-клана организовали расистскую акцию в центре Киева. Об этом сообщили местные СМИ.

Ультраправое мероприятие состоялось 31 октября в самом центре столицы Украины, передает издание «Страна.ua».

«В Киеве вчера устроили расистскую акцию. Люди в костюмах ку-клукс-клана прошлись по центру Киева с плакатами «Да, мы расисты», «ККК вернулся» и «White Power»», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после проведения акции участники мероприятия начали «зиговать» и фотографироваться на Крещатике.

Как стало известно ранее, журналист Юрий Кот сообщил, что Запад превратил Украину в рассадник нацизма в Европе.