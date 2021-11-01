Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 14:21
14:20
Общество
Крыса напугала посетителей туалета нижегородского кремля
14:19
Технологии
Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов
14:16
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
14:14
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
14:13
Происшествия
Нарушения зафиксировали в томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой
14:11
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
14:07
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
14:05
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения самолета с косулей в аэропорту Пскова
14:01
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
Все новости

Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 14:01
Армия
Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 1 ноября. Отправка корабля ВМС США Mount Whitney в Черное море является откровенной провокацией, которая дестабилизирует ситуацию в регионе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий отметил, что действия Запада носят деструктивный характер, однако Россия всегда готова обеспечить безопасность и надежную защиту своих рубежей в Черноморском регионе.

«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», — пояснил Картаполов.

Ранее стало известно, что флагман Шестого флота Военно-морских сил США Mount Whitney направился в Черное море, где примет участие в совместных операциях с силами НАТО. Mount Whitney станет вторым американским кораблем, который будет задействован в совместных маневрах с силами Альянса. Накануне в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Porter, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией
россия черное море вмс сша картополов
Комментировать