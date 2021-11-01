Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией

Москва, 1 ноября. Отправка корабля ВМС США Mount Whitney в Черное море является откровенной провокацией, которая дестабилизирует ситуацию в регионе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий отметил, что действия Запада носят деструктивный характер, однако Россия всегда готова обеспечить безопасность и надежную защиту своих рубежей в Черноморском регионе.

«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», — пояснил Картаполов.

Ранее стало известно, что флагман Шестого флота Военно-морских сил США Mount Whitney направился в Черное море, где примет участие в совместных операциях с силами НАТО. Mount Whitney станет вторым американским кораблем, который будет задействован в совместных маневрах с силами Альянса. Накануне в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США USS Porter, передает «Утро.ру».