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SEGA и Microsoft стали партнерами для создания игр нового поколения
Технологии
SEGA и Microsoft стали партнерами для создания игр нового поколения
Федеральное агентство новостей

Токио, 1 ноября. Японский производитель видеоигр SEGA стал партнером американской корпорации Microsoft. Создатели приставок и игр про ежика Соника собираются работать над проектами следующего поколения.

О начале стратегического партнерства SEGA сообщила в своем пресс-релизе. Компания намерена использовать облачную платформу Azur, чтобы производить масштабные игры нового поколения. Благодаря этой технологии японцы смогут эффективнее адаптироваться к разным стилям работы и к изменениям инфраструктуры.

Вице-президент по игровой экосистеме Microsoft Сара Бонд обратила внимание на значимую роль, которую сыграла SEGA в развитии игровой индустрии. По ее словам, японская компания оставалась надежным партнером на протяжении многих лет.

Недавно Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Корпорации, капитализация которой достигла 2,46 триллиона долларов, удалось обойти Apple.

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