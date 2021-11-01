SEGA и Microsoft стали партнерами для создания игр нового поколения

Токио, 1 ноября. Японский производитель видеоигр SEGA стал партнером американской корпорации Microsoft. Создатели приставок и игр про ежика Соника собираются работать над проектами следующего поколения.

О начале стратегического партнерства SEGA сообщила в своем пресс-релизе. Компания намерена использовать облачную платформу Azur, чтобы производить масштабные игры нового поколения. Благодаря этой технологии японцы смогут эффективнее адаптироваться к разным стилям работы и к изменениям инфраструктуры.

Вице-президент по игровой экосистеме Microsoft Сара Бонд обратила внимание на значимую роль, которую сыграла SEGA в развитии игровой индустрии. По ее словам, японская компания оставалась надежным партнером на протяжении многих лет.

Недавно Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Корпорации, капитализация которой достигла 2,46 триллиона долларов, удалось обойти Apple.