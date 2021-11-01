В пивном баре Мюнхена проходят занятия йогой под музыку духового оркестра

Власти штата Бавария в Германии из-за пандемии ввели строгие меры, которые особенно сильно ударили по индустрии шоу-бизнеса. Многие артисты остались без работы. Но духовой оркестр из Мюнхена нашел способ, как выжить в кризис.

Музыканты организовали «йога-концерт», который собрал любителей оздоровляющих практик. Занятия спортом не попали под санкции, поэтому мероприятие разрешили провести.

«Да, в период пандемии коронавируса приходится быть супергибкими. Наша группа хочет играть музыку, но мы не можем делать нормальные концерты, играть на фестивалях, ездить на гастроли по городам. Поэтому мы ищем новые возможности, которые понравились бы нам и нашей публике. Йога — отличная возможность для нас, ведь мы умеем играть спокойную музыку», — сказал трубач Стефан Деттл.

Урок йоги сопровождался звуками духовых инструментов. По мнению инструктора Петроса Хафенрихтера, это очень положительно повлияло на занятие, помогло людям активировать свои энергетические центры.

«Практика йоги во многом связана с дыханием, с тем, как мы координируем свое дыхание и объединяем его с движениями тела. Осуществить это всегда помогают звуки медных инструментов», — отметил инструктор Петрос Хафенрихтер.

Сейчас музыканты совместно с тренером планируют провести еще ряд подобных занятий. Однако они надеются, что пандемия вскоре пойдет на спад, и это позволит всем вернуться к нормальной жизни.