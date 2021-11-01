Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 15:48
15:44
Общество
Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в Москве
15:44
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Амосов выступил против длительных тюремных сроков за оскорбление чувств верующих
15:43
Армия
Путин: на корабль ВМС США в Черном море можно посмотреть через прицел средств обороны
15:42
Политика
Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России»
15:42
Весь мир
Аргентина убедила лидеров G20 пересмотреть кредитную политику МВФ
15:39
Общество
На мемориале Пожарского в Суздале восстановили икону «Спас на троне»
15:39
Общество
Отец Георгий призвал верующих не обращать внимание на скандальные фото возле храмов
15:37
Армия
Путин: ВМФ РФ к 2027 году будет укомплектован современным оружием на 70%
15:36
Армия
Путин указал на необходимость модернизации системы обороны из-за полетов авиации НАТО
15:35
Происшествия
Врачи выписали из больницы всех отравившихся в Хургаде российских туристов
Все новости

В пивном баре Мюнхена проходят занятия йогой под музыку духового оркестра
Общество

Власти штата Бавария в Германии из-за пандемии ввели строгие меры, которые особенно сильно ударили по индустрии шоу-бизнеса. Многие артисты остались без работы. Но духовой оркестр из Мюнхена нашел способ, как выжить в кризис.

Музыканты организовали «йога-концерт», который собрал любителей оздоровляющих практик. Занятия спортом не попали под санкции, поэтому мероприятие разрешили провести. 

«Да, в период пандемии коронавируса приходится быть супергибкими. Наша группа хочет играть музыку, но мы не можем делать нормальные концерты, играть на фестивалях, ездить на гастроли по городам. Поэтому мы ищем новые возможности, которые понравились бы нам и нашей публике. Йога — отличная возможность для нас, ведь мы умеем играть спокойную музыку», — сказал трубач Стефан Деттл.

Урок йоги сопровождался звуками духовых инструментов. По мнению инструктора Петроса Хафенрихтера, это очень положительно повлияло на занятие, помогло людям активировать свои энергетические центры.

«Практика йоги во многом связана с дыханием, с тем, как мы координируем свое дыхание и объединяем его с движениями тела. Осуществить это всегда помогают звуки медных инструментов», — отметил инструктор Петрос Хафенрихтер.

Сейчас музыканты совместно с тренером планируют провести еще ряд подобных занятий. Однако они надеются, что пандемия вскоре пойдет на спад, и это позволит всем вернуться к нормальной жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В пивном баре Мюнхена проходят занятия йогой под музыку духового оркестра
германия бавария йога бар
Комментировать