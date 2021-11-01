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Шутка рэпера Саши Коня о цветах флага Украины привела к вспышке националистской травли

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 13:54
Политика
Шутка рэпера Саши Коня о цветах флага Украины привела к вспышке националистской травли
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 1 ноября. Российский блогер и рэпер Александр Конь (Саша Конь) опубликовал юмористическое видео с расшифровкой цветов флага Украины. Шуточная публикация без оскорбительного подтекста обернулась интернет-скандалом и травлей музыканта в соцсетях.

Александр Конь не скрывает свою гражданскую позицию, и один из роликов в социальной сети TikTok он посвятил вопросу о территориальной принадлежности Крыма. Статус полуострова Конь облек в формат юморески, посвященной государственному флагу Украины, которая и стала поводом для националистской травли.

«Что значат цвета на флаге Украины? Голубой — это синее небо. Желтый — это плодородные поля. А красный — это Крым!» — с улыбкой произнес музыкант на видео.

Вскоре после публикации блогеру начали поступать угрозы. Не все оценили иронический тон высказывания — в комментариях к видео и в личных сообщениях Коня появились националисты, угрожающие ему расправой. Музыканта призывали «огладываться по сторонам» и следить за словами.

«Почаще оборачивайся на улице», — обратился напрямую к рэперу один из «хейтеров».

«Посмотри флаг УПА1 (организация, запрещенная на территории РФ - прим. ФАН), умник», — написал в комментариях под видео другой.

Однако музыкант отреагировал на нападки с юмором, записав видеообращение из уборной и предупредив подписчиков о ситуации.

«Как вы можете заметить, мне начали поступать угрозы от украинцев, поэтому я веду запись из бункера. Если я перестал выходить на связь — значит, украинцы меня нашли», — предупредил рэпер, сидя на фоне унитаза.

Официальный Киев нередко публикует заявления о возможном «возврате» полуострова Крым под свой контроль. Как относятся к этому сами жители региона, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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