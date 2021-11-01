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Бойцы ВСУ дважды за сутки обстреляли из минометов окраины ДНР
Армия
Бойцы ВСУ дважды за сутки обстреляли из минометов окраины ДНР
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Донецк, 1 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что украинские силовики подвергли обстрелам два населенных пункта — поселок шахты 6/7 на окраине Горловки и Александровку. Известно, что огонь со стороны подразделений ВСУ велся из минометов калибра 82-мм.

«Общее количество примененных Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов — 14 единиц», — отмечают в представительстве ДНР.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, по причине которых были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.

Также пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский выразил мнение, что Украина пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе при помощи фальсификации сути Минских соглашений, передает RT.

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