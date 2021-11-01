Иранские корабли отбили новую атаку пиратов на танкер в Аденском заливе

Тегеран, 1 ноября. Подразделение военно-морских сил Ирана отбило атаку пиратов на танкер в Аденском заливе.

Iran's navy has thwarted a pirate attack on an oil tanker in the Gulf of Aden, Reuters reports, citing Iranian media sources.https://t.co/BKuhZazbcP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 1, 2021

Судно «Бамбад», принадлежащее Исламской Республике, подверглось налету четырех лодок, каждая из которых перевозила около шести вооруженных бойцов, на входе в Баб-эль-Мандебский пролив. Однако сопровождавший танкер конвой сделал предупредительные выстрелы в сторону пиратов, после чего те были вынуждены бежать. Подобный инцидент в этой же акватории произошел двумя неделями ранее, когда фрегат «Альборз» ВМС Армии Ирана отразил атаку пяти быстроходных лодок на два торговых корабля.

In new footage released by Iranian media, it shows #Iran's navy firing at the pirates today who tried to attack an Iranian oil tanker in the Gulf of Aden today. pic.twitter.com/VruLtCcv5O — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2021

Из-за периодических нападений сомалийских пиратов Исламская Республика, наряду с другими государствами региона, регулярно отправляет в район Аденского залива флотилии для защиты гражданских судов при прохождении наиболее опасных участков транзитных маршрутов. За последние десять лет преступникам неоднократно удавалось захватывать рыбацкие и торговые корабли с экипажами для получения выкупа.

Iran's Navy has reportedly thwarted an attempted "pirate attack" on an oil tanker sailing for the Bab-el Mandeb Strait, a hotspot for regional piracy and a vital shipping waterway.



Report by @Starrlord89 and @AaronReich | #Iranian | #piracy https://t.co/4NYsc9sRXa — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 1, 2021

Наиболее «продуктивным» для бандитов стал 2011-й, когда убытки от их налетов в районе Сомали достигли почти 7 млрд долларов. Но наиболее резонансный случай произошел в 2008 году, когда пиратам удалось захватить украинское судно «Фаина» — корабль перевозил крупную партию разнообразного оружия и боеприпасов, в том числе и реактивные системы залпового огня. Возможность попадания такого груза в руки преступников вызвала серьезную обеспокоенность у мирового сообщества, однако по итогам переговоров груз и экипаж были освобождены.

Несмотря на рост числа таких атак, начавшиеся в Аденском заливе операции по противодействию пиратству и увеличение присутствия военных кораблей иностранных государств в итоге позволили заметно снизить количество жертв таких атак. Тем не менее, борьба с налетчиками осложняется отсутствием в международном праве четких понятий о наказании за это преступление. Как сообщило ранее командование ВМС Армии Ирана, солдаты предпочитают отгонять пиратов и прибегают к арестам или огню на поражение лишь в крайних случаях, поскольку содержание под стражей и передача пиратов в другие страны не регламентируются и внутренним законодательством многих государств.