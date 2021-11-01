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Иранские корабли отбили новую атаку пиратов на танкер в Аденском заливе
Весь мир
Иранские корабли отбили новую атаку пиратов на танкер в Аденском заливе
wikipedia.org  /  Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 1 ноября. Подразделение военно-морских сил Ирана отбило атаку пиратов на танкер в Аденском заливе.

Судно «Бамбад», принадлежащее Исламской Республике, подверглось налету четырех лодок, каждая из которых перевозила около шести вооруженных бойцов, на входе в Баб-эль-Мандебский пролив. Однако сопровождавший танкер конвой сделал предупредительные выстрелы в сторону пиратов, после чего те были вынуждены бежать. Подобный инцидент в этой же акватории произошел двумя неделями ранее, когда фрегат «Альборз» ВМС Армии Ирана отразил атаку пяти быстроходных лодок на два торговых корабля.

Из-за периодических нападений сомалийских пиратов Исламская Республика, наряду с другими государствами региона, регулярно отправляет в район Аденского залива флотилии для защиты гражданских судов при прохождении наиболее опасных участков транзитных маршрутов. За последние десять лет преступникам неоднократно удавалось захватывать рыбацкие и торговые корабли с экипажами для получения выкупа.

Наиболее «продуктивным» для бандитов стал 2011-й, когда убытки от их налетов в районе Сомали достигли почти 7 млрд долларов. Но наиболее резонансный случай произошел в 2008 году, когда пиратам удалось захватить украинское судно «Фаина» — корабль перевозил крупную партию разнообразного оружия и боеприпасов, в том числе и реактивные системы залпового огня. Возможность попадания такого груза в руки преступников вызвала серьезную обеспокоенность у мирового сообщества, однако по итогам переговоров груз и экипаж были освобождены.

Несмотря на рост числа таких атак, начавшиеся в Аденском заливе операции по противодействию пиратству и увеличение присутствия военных кораблей иностранных государств в итоге позволили заметно снизить количество жертв таких атак. Тем не менее, борьба с налетчиками осложняется отсутствием в международном праве четких понятий о наказании за это преступление. Как сообщило ранее командование ВМС Армии Ирана, солдаты предпочитают отгонять пиратов и прибегают к арестам или огню на поражение лишь в крайних случаях, поскольку содержание под стражей и передача пиратов в другие страны не регламентируются и внутренним законодательством многих государств.

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