Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Москва, 1 ноября. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил итоговый состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной России опубликовала на официальном сайте окончательный состав игроков, вызванных в расположение национальной команды на игры с Кипром и Хорватией. В список вошло 29 футболистов, в том числе пять представителей петербургского «Зенита».

Prt Scr twitter.com / Сборная России

Матчи с Кипром и Хорватией состоятся 11 и 14 ноября. Первый из них пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. С хорватами команда Валерия Карпина сыграет в Сплите.

После восьми туров сборная России с 19 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. На второй строчке располагается хорватская национальная команда, в активе которой 17 баллов. Сборная Словакии с 10 очками занимает третье место. Чемпионат мира по футболу 2022 года впервые в истории примет Катар. В турнире примут участие 32 национальные сборные.