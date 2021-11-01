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Тизер третьего сезона «Атланты» появился в Сети
Общество
Тизер третьего сезона «Атланты» появился в Сети
Кадр из сериала «Атланта»

Москва, 1 ноября. Тизер третьего сезона «Атланты» стал доступен для поклонников сериала в Сети. Режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Дональд Гловер разместил запись на сайте Gilga.com, пишет Variety.

Ролик длительностью одна минута получил название «Счастливого Хеллоуина». Почти весь хронометраж тизера занимают мрачные кадры без людей, лишь в конце появляется Бумажный Бой в кофте с надписью «фальшивка». На фоне всего видео играет It’s After the End of the World.

Сериал рассказывает о молодом менеджере Эрне и его жизни в Атланте. Вместе со своим двоюродным братом Альфредом по прозвищу Бумажный Бой он пытается покорить рэп-индустрию и разрешить проблемы в семье.

Дональд Гловер — исполнитель главной роли в «Атланте» — получил «Эмми» и «Золотой глобус» за этот проект в 2017 году. В начале года артист подписал контракт с Amazon Studios. Известно, что он снимется в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит».

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