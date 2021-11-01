Депутат Европарламента Жоньца: бездействие ЕК подрывает энергобезопасность Европы

Брюссель, 1 ноября. Европейская комиссия (ЕК) не предпринимает мер, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Польши Богдан Жоньца. Его позицию приводит RT.

Повышение стоимости энергии в регионе негативно сказывается на экономике. Отдельные отрасли особенно болезненно реагируют на повышение стоимости газа. Жоньц приводит в пример упадок сектора производства удобрений.

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на данную неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зелёного курса», — отмечает он.

Европарламент ранее также выдвигал требование расследовать ситуацию с ценами на газ. Часть депутатов продолжает считать, что якобы «низкий уровень поставок из России» является причиной роста цен.