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Депутат Европарламента Жоньца: бездействие ЕК подрывает энергобезопасность Европы
Экономика
Депутат Европарламента Жоньца: бездействие ЕК подрывает энергобезопасность Европы
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 1 ноября. Европейская комиссия (ЕК) не предпринимает мер, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Польши Богдан Жоньца. Его позицию приводит RT.

Повышение стоимости энергии в регионе негативно сказывается на экономике. Отдельные отрасли особенно болезненно реагируют на повышение стоимости газа. Жоньц приводит в пример упадок сектора производства удобрений.

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на данную неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зелёного курса», — отмечает он.

Европарламент ранее также выдвигал требование расследовать ситуацию с ценами на газ. Часть депутатов продолжает считать, что якобы «низкий уровень поставок из России» является причиной роста цен.

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еврокомиссия энергобезопасность цены на газ в европе
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