Бывшая домработница Пугачевой призналась, что вернула певице подаренную одежду

Москва, 1 ноября. Экс-домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова вернула вещи, полученные в подарок от звезды. Примадонна отдавала бывшей помощнице одежду в качестве презента.

Дороднова рассказала об общении с именитой артисткой в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. По словам женщины, Пугачева иногда поздравляет ее с Новым годом. В последний раз они созванивались, когда историк моды и телеведущий Александр Васильев собирал вещи певицы для музея.

«Вот тогда мы с Аллой общались. У меня были ее вещи. Я привезла их ей. Что-то почистила, постирала, погладила», — призналась экс-домработница Примадонны.

Как уточнила бывшая помощница, у нее оставались концертные вещи исполнительницы, например, пиджак, созданный Вячеславом Зайцевым. Пугачева дарила одежду, предполагая, что Дороднова куда-то выйдет в ней, но женщина ни разу не надела эти наряды. Экс-домработница утверждает, что у нее осталось много вещей короля эстрады Филиппа Киркорова, а также дочери Примадонны — певицы Кристины Орбакайте, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее пластический хирург Павел Пиманчев заявил, что Алла Пугачева ложилась под нож ради красоты. По мнению эксперта, певица не обошлась без пластических операций, например, без круговой подтяжки лица.