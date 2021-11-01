Политик Онищенко советует тщательно проверить россиян, вернувшихся из Турции и Египта

Две новости о неприятностях, случившихся с россиянами на отдыхе, пришли почти одновременно. В Турции в ДТП попал очередной автобус с российскими туристами, направлявшимися в аэропорт. Пострадало девять человек, в том числе несовершеннолетние. Незадолго до этого в Хургаде (Египет) в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel отравилось 40 россиян, находившихся на отдыхе. Туристов госпитализировали, отель временно закрыли за нарушение санитарных норм.

По мнению известного политика, доктора медицинских наук, заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко, если этих звонков для россиян недостаточно, возможно, настал момент принимать более серьезные меры, чтобы отучить наших граждан ездить на отдых в небезопасные места. Обращаем внимание: мнение, высказанное политиком, является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Подобные истории, случающиеся с пугающей частотой, — еще один знак, что инфраструктура этих излюбленных россиянами курортов сильно просела за время пандемии, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — То, что наши граждане опять ринулись в Турцию и Египет, в том числе на время нерабочих дней, меня сильно беспокоит. Люди там попадают в ДТП, заболевают, и не только коронавирусной инфекцией, гибнут. Не стоит ехать на курорт, чтобы потом лечиться от отравления или пострадать в аварии из-за несоблюдения местными водителями правил дорожного движения. Даже если вы останетесь живы, надеяться на адекватную медицинскую помощь там не приходится — лечиться все равно придется дома, в России».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Онищенко призывает не забывать, что именно Турция продала Украине боевые беспилотники и как минимум один из них был применен в Донбассе.

«Наши соотечественники, которые, рискуя здоровьем, летят в Турцию, фактически своими деньгами “спонсируют” производство боевых дронов, которые уже стреляют по Донбассу», — поделился своим мнением Онищенко.

Что касается мер, которые собеседник ФАН советует применять к любителям небезопасного отдыха, то для начала, по мнению Онищенко, всех вернувшихся из Турции и Египта необходимо серьезно проверить.

«Считаю, что всех наших граждан, которые вернутся из Турции и Египта, нужно очень внимательно и тщательно проверить, в том числе отслеживать все их перемещения. Боюсь, как бы нам новый штамм COVID-19, циркулирующий там, не привезли», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, ранее политик неоднократно резко выступал против поездок россиян на турецкие и египетские курорты, в том числе из-за их небезопасности. Обращаем внимание: только по официальным данным несколько десятков россиян ежегодно гибнут во время отдыха в Турции. Чаще всего причиной гибели как местных жителей, так и туристов становятся ДТП. Так, в августе 2021 года 14 человек погибло и 18 было ранено в аварии с рейсовым автобусом на северо-западе Турции. Примерно в то же время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов в результате ДТП с участием автобуса в турецкой Анталии. ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов, произошло 2 августа. В группе из 22 россиян, в числе которых было 9 детей, пострадало 19 человек. Трое граждан РФ погибло, в том числе несовершеннолетний.

По данным ТАСС, с начала 2010 года в Турции произошло не менее восьми аварий, жертвами которых в общей сложности стало 25 туристов из России. А в 2019 году на турецких курортах от различных причин скончалось 88 россиян, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на интервью РИА Новости посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.