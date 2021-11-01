Шугалей указал на способность Судана пойти путем самоопределения после прихода к власти военных

Санкт-Петербург, 1 ноября. У Судана появилась возможность пойти путем самоопределения. Так президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал ФАН интервью главнокомандующего ВС республики Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Военный лидер рассказал о дружественных отношениях с Россией. Он выразил признательность Москве за позицию, уважающую стремление суданцев к мирной жизни и процветанию.

«Приветствую инициативу РФ, что правительства и народы должны иметь право на самоопределение. Она всегда искренна и смотрит на все с открытыми глазами, в то время как другие видят только стакан, наполовину наполненный», — сказал он.

Лидер Судана заявил, что власти будут поддерживать развитие военного сотрудничества с Россиейhttps://t.co/aGhI0r5kuG pic.twitter.com/i8WbssUo1E — РИА Новости (@rianru) November 1, 2021

Аль-Бурхан также рассказал о стремлении Хартума расширить сотрудничество с Москвой в различных областях. В настоящий момент стороны ведут переговоры по инвестициям РФ в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и энергетику. Параллельно с этим ведутся консультации по созданию российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Порт-Судане.

«Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть пара замечаний, которые следует устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца», — сказал он.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Максим Шугалей обратил внимание на то, что Хартум стремится развивать дружественные отношения с Москвой.

«Сложившаяся ситуация в Судане четко показывает разницу в подходах к партнерству со стороны России и совершенно другого со стороны США. Вашингтон ставит свои интересы превыше благополучия народа. Думаю, что сотрудничество республики и Российской Федерации приобретет совершенно новый уровень», — заявил эксперт.

Социолог добавил, что Хартум освободился от проамериканского правительства и теперь способен самостоятельно определить дальнейший путь страны.

«В настоящий момент Судан может выбрать партнеров, не оглядываясь на возможное влияние США. Российская Федерация у простых суданцев вызывает очень большое уважение, и я думаю, Россия станет надежным союзником для республики. Конечно же нельзя забывать о развитии сотрудничества с соседними государствами. Среди них можно отметить Ливию, Центральноафриканскую Республику, Египет, Эфиопию, Эритрею и ЧАД. Важно налаживать контакты со всеми», — подытожил Максим Шугалей.

В конце октября Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил кабмин во главе с премьером Абдаллой Хамдоком и объявил в стране чрезвычайное положение. Причиной стала неспособность ведомства урегулировать затяжные политический, экономический и социальный кризисы.

Недовольные проамериканским правительством граждане из-за голода и безработицы вышли на улицы, требуя решительных мер по изменению курса государства. Также они выступили против вмешательства США во внутренние дела республики.