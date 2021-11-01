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Ксения Бородина показала, как катается на коньках с Гелой Месхи

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 13:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, как катается на коньках с Гелой Месхи
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина на тренировке перед новым выпуском шоу «Ледниковый период» прокатилась с актером Гелой Месхи. Поклонники решили, что они стали новой парой.

В новом сезоне ледового шоу выступают Ксения Бородина в тандеме с Дмитрием Соловьевым. Экс-супруг Екатерины Климовой Гела Месхи катается с фигуристкой Яной Хохловой. Во время новой тренировки Бородина попробовала прокатиться с Месхи.

«Новая пара? Как они катятся! Потрясающе», — заметил Дмитрий Соловьев.

Ксения Бородина показала, как катается на коньках с Гелой Месхи
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущая во время проката с актером выглядела очень счастливой. Она смеялась, прижимаясь к своему партнеру. Пользователи считают, что Бородина и Месхи хорошо смотрятся вместе.

После развода с Екатериной Климовой актер тщательно скрывает свою личную жизнь. Месхи приписывали роман с фигуристкой Яной Хохловой, но их связывает только дружба. Ксения Бородина недавно развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого у нее растет дочь. Сейчас она много времени проводит в барах и ночных клубах, купаясь в мужском внимании.

Ранее Бородина не смогла рассмешить судью «Ледникового периода» Татьяну Тарасову своим номером. Тренер по фигурному катанию заметила, что выступление в целом было неплохим, но ей не хватило эмоций.

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ледниковый период бородина месхи
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