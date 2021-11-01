Лавров: Пентагон не оставит попыток разместить базы ВС США по соседству с Афганистаном

Москва, 1 ноября. Соединенные Штаты могут продолжить попытки разместить свою военную инфраструктуру на территории стран-соседей Афганистана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении призвал соседние с Афганистаном государства не допустить размещения военного контингента сил НАТО и США на своих территориях.

«Зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой. Слышал, что они якобы Индию пытаются убедить предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, соответствующие предложения от Соединенных Штатов также поступали к Пакистану, который сразу отказался, а Узбекистан в свою очередь публично заявил, что конституция страны не допускает размещения военных баз на территории.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что российские рубежи необходимо защищать от террористических угроз и наркотрафика из Афганистана, а также важно не допустить дестабилизации соседствующих с азиатским государством стран.