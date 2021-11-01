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Тысячи беженцев разбили лагерь у общественного центра ООН в Ливии
Весь мир
Тысячи беженцев разбили лагерь у общественного центра ООН в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 1 ноября. Тысячи мигрантов и беженцев разбили лагерь у ворот представительства ООН в Ливии. Об этом сообщает издание BBC.

Около 3000 человек провели последний месяц в палатках на столичных улицах, за пределами общественного учреждения, управляемого Организацией Объединенных Наций. Многие из них отчаянно нуждаются в помощи, сбежав из переполненных центров содержания под стражей.

В начале октября тысячи мигрантов совершили массовый побег из исправительных учреждений в Ливии. Служба безопасности применила чрезвычайные меры, открыв стрельбу по людям. В результате агрессии погибли шесть человек и десятки получили ранения.

Корреспондент BBC Орла Герин пообщалась с беженцами и узнала про их проблемы. Они сбежали из центра содержания из-за бесчеловечных условий, однако на свободе столкнулись с аналогичными трудностями. Африканцы страдают от нехватки продовольствия и питьевой воды. В связи с этим люди пришли к воротам представительства ООН в Триполи, чтобы получить помощь, но их призывы проигнорировали.

Правозащитники продолжают настаивать на депортации всех мигрантов на родину и закрытии исправительных учреждений. Переходное правительство Ливии заявило о планах урегулировать эти вопросы, однако реальных действий пока не поступило.

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