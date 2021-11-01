Музеи и театры Ленобласти открыты к посещению после прививки иностранной вакциной от COVID-19

Санкт-Петербург, 1 ноября. Правительство Ленинградской области разрешит гражданам посещать театры и музеи по QR-кодам после прививки иностранными вакцинами против коронавируса.

На ежедневном аппаратном совещании власти региона согласовали данное решение с губернатором региона Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк. С 1 ноября жители региона смогут посещать местные театры и музеи с паспортом и сертификатом о вакцинации иностранного производства.

«Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — отметили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября вступило в силу ограничение о нерабочих днях. Аптеки, магазины с непродовольственными товарами первой необходимости и парикмахерские продолжат свою работу в обычном режиме.

Комитет по здравоохранению Северной столицы выдал разрешение на вакцинацию иностранных граждан. Крупнейший петербургский пункт вакцинации от COVID-19 проводит данную процедуру.