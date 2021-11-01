Певица Вика Цыганова призвала девушек беречь свою невинность

Москва, 1 ноября. Певица Вика Цыганова, которая стала дизайнером одежды, дала своим моделям ценный совет. Она призвала девушек беречь свою невинность, поскольку это является мощным оружием.

Артистка с сожалением отметила, что в отечественном шоу-бизнесе есть «что-то растлевающее и омерзительное». Этого, как считает знаменитость, стоит опасаться и не связываться со развратными людьми. По ее мнению, девушкам не стоит погружаться в похоть, а следует сохранять свою чистоту.

«Берегите свою девственность. Это самое мощное оружие — оружие чистоты прежде всего. Это то, что позволит вам не ошибиться в юноше, в мужчине, и найти именно того человека, которого вы заслуживаете. Потому что девственность — это великий дар, это бесценный дар девушки, как, собственно говоря, и юноши тоже», — сказала Цыганова в беседе с Passion.

Певица обратила внимание, что сейчас модны поздние браки и рождение детей. Кроме того, по ее мнению, женщины воспитывают мужчин, как детей, и представители сильного пола, привыкнув к такой системе, уже не могут найти себе достойную партнершу. Поэтому, убеждена Цыганова, в мире так много одиноких людей.

Вика Цыганова уже 30 лет счастлива в браке с бизнесменом Вадимом Цыгановым. У пары нет детей. После 40 лет артистка готовилась к процедуре ЭКО, но она не состоялась. По мнению певицы, она восприняла это как знак, посчитав, что такой способ забеременеть противоречит законам природы.