Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 14:19
14:19
Технологии
Минцифры перечислило требования для социально значимых сайтов
14:16
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
14:14
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
14:13
Происшествия
Нарушения зафиксировали в томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой
14:11
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
14:07
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
14:05
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения самолета с косулей в аэропорту Пскова
14:01
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
14:01
Армия
Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией
Все новости

Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 13:39
Общество
Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 1 ноября. Звезда комедии «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин находится в том же состоянии, что и сутки назад. Об этом сообщил источник ФАН.

Состояние госпитализированного актера по-прежнему остается крайне тяжелым. Ситуация осложняется проблемами с сердцем артиста — оно работает на пределе.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в московскую больницу с коронавирусом в начале октября. После госпитализации педагога вводили в медикаментозный сон.

Ранее СМИ писали о якобы начавшемся у артиста сепсисе. Представитель актера опровергла эту информацию, ссылаясь на сведения, полученные от дочери Гаркалина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым
актер гаркалин ширли-мырли
Комментировать