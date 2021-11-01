Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым

Москва, 1 ноября. Звезда комедии «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин находится в том же состоянии, что и сутки назад. Об этом сообщил источник ФАН.

Состояние госпитализированного актера по-прежнему остается крайне тяжелым. Ситуация осложняется проблемами с сердцем артиста — оно работает на пределе.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в московскую больницу с коронавирусом в начале октября. После госпитализации педагога вводили в медикаментозный сон.

Ранее СМИ писали о якобы начавшемся у артиста сепсисе. Представитель актера опровергла эту информацию, ссылаясь на сведения, полученные от дочери Гаркалина.