Порядка 1,5 тысячи большегрузов встали в пробку на границе России и Китая

Забайкальск, 1 ноября. Рекордные пробки образовались на границе КНР и РФ. Более 1500 фур ждут возможности проезда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в транспортно-логистических компаниях.

Пробка возникла на МАПП Китаем "Забайкальск – Маньчжурия" — самом большом международном автомобильном пункте пропуска. Его пропускная способность оценивается в 360 большегрузов за сутки.

Сроки доставки грузов могут вырасти из-за этого на срок до 40 дней. Такие данные приводит компания «Рустранс-спедишн». Участники рынка подтверждают, что нынешняя пробка стала крупнейшей за историю МАПП.

Россия и Китай продолжают развивать новые форматы сотрудничества. Российские компании ранее принимали участие на III Китайской международной импортной выставке. Предполагается, что именно онлайн-торговля станет двигателем развития деловых отношений стран.