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Российские дилеры Renault начали прием заказов на кроссовер Kaptur в версии Intense
Экономика
Российские дилеры Renault начали прием заказов на кроссовер Kaptur в версии Intense
renault.ru  /  Renault

Москва, 1 ноября. Французская автокорпорация Renault намерена представить новую версию кроссовера Kaptur на российском рынке. Она получила название Intense, передает издание «Автоновости дня».

Стоимость нового кроссовера в РФ стартует от 1 385 000 рублей. Машина будет выделяться 17-дюймовыми литыми дисками дизайна Montis, фальшкарбоновыми накладками на боковых зеркалах, фирменными шильдиками Intense, а также двухцветным окрасом кузова.

Конструкторы изменили и салон нового Kaptur. Он отличается от старой модели эксклюзивной комбинированной обивкой сидений с оранжевой прострочкой и декоративной отделкой передней панели.

Лимитированная версия иномарки получит самое востребованное оборудование, которое будет включать в себя климат-контроль, камеры заднего вида, датчики парковки и ряд других опций. В машине также установили премиальную аудиосистему Bose с шестью динамиками.

Американский автопроизводитель Jeep ранее сообщил, что представит новое поколение внедорожника Grand Cherokee для клиентов из РФ. Выход двух версий машины запланирован на второй квартал 2022 года.

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россия renault внедорожник Kaptur
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