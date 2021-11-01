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Oxxxymiron представил клип на новый трек «Кто убил Марка?»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 13:09
Шоу-бизнес
Oxxxymiron представил клип на новый трек «Кто убил Марка?»
oxxxymiron.com  /  OXXXYMIRON

Москва, 1 ноября. Знаменитый рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый клип, который очень долго ждали поклонники. Он представил музыкальное видео на трек «Кто убил Марка?».

Новый клип рэп-исполнителя появился на его YouTube-канале и дал ответы на некоторые вопросы фанатов. Музыкальное видео длится около десяти минут. В ролике Oxxxymiron читает текст трека, сидя на темном фоне. Кроме того, в клип вошли архивные кадры и детские фотографии рэпера.

«Следующее видео могло выйти 01.11.2011, но выходит ровно десять лет спустя», — говорится в начале клипа.

Oxxxymiron представил клип на новый трек «Кто убил Марка?»
Кадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА? /

Поклонники хорошо приняли новый трек рэп-исполнителя. Почитатели творчества Федорова ожидают, что вскоре он порадует их новым альбомом, ведь его последняя пластинка вышла несколько лет назад.

«Это самое сильное, что когда-либо выпускал Мирон»;

«Думаю, я где-то неделю буду ходить с мурашками по телу»;

«Как давно мы все этого ждали, Мирон, возвращайся и тем более с таким контентом», — восхитились пользователи YouTube в комментариях под клипом.

Ранее Oxxxymiron принял участие в съемках нового фильма Кирилла Серебренникова. В ленте он зачитал рэп супруге композитора Петра Чайковского.

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клип рэпер oxxxymiron
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