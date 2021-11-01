Лавров: Киев своими провокациями в Донбассе пытается втянуть Россию в конфликт

Москва, 1 ноября. Киев устраивает провокации в Донбассе, чтобы втянуть Россию в вооруженное противостояние. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что в последние недели фиксируется обострение ситуации в Донбассе. Киев пытается создать провокационную ситуацию, чтобы вызвать ответные действия со стороны ДНР и ЛНР, а также втянуть Россию в конфликт.

Лавров также обратил внимание на инцидент с беспилотником Bayraktar в Донбассе, после которого командующий Вооруженными силами Украины подтвердил использование дрона для нанесения удара по территории ДНР, а украинский министр обороны заявил, что ничего подобного не происходило.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Утро.ру».