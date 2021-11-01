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Как скрининг генома будущих детей поможет решить проблему неизлечимых инвалидов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 13:35
Общество
Как скрининг генома будущих детей поможет решить проблему неизлечимых инвалидов
pixabay.com  /  medialna

В Петербурге впервые прошел научный семинар, посвященный преконцепционному скринингу — генетическому обследованию будущих родителей на этапах планирования семьи и рождения ребенка. Такой скрининг на 90% обеспечивает рождение здорового ребенка еще до беременности.

Почему государство не внедряет подобную технологию тотально по всей России? Как много генетически обусловленных детей-инвалидов рождается в России? Сколько стоит скрининг, а сколько — лечение генетически обусловленных болезней? На что сейчас тестируют до беременности? Все ли наследственные заболевания возможно протестировать? Кто препятствует распространению в России генетических обследований?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Андрей Глотов — руководитель отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, доктор биологических наук.

Брифинг Андрея Глотова состоится во вторник, 2 ноября, в 15:00. Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Журналисты могут прислать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

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