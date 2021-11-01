Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит от встречи «нормандского формата»

Москва, 1 ноября. РФ не пытается уйти от встречи в рамках «нормандского формата», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, именно Киев ничего не сделал для выполнения договоренностей по Донбассу.

Министр выступил на телеканале «Россия-24». Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для организации встречи «нормандской четверкой» страны должны выполнить взятые на себя обязательства в 2019 году.

«Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она пальцем не пошевелила по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее министр заявил, что смысл встречи по Донбассу заключается в ее содержательном наполнении. По словам Лаврова, Москва передала другим участникам формата свои предложения по подготовке возможных переговоров.