Бригада Карасева получила назначение на матч ЛЧ «Спортинг» — «Бешикташ»

Лиссабон, 1 ноября. Российский арбитр Сергей Карасев и его помощники будут работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ».

Сергей Карасев обслужит поединок Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бешикташем», который пройдет в Лиссабоне 3 ноября. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Кирилл Левников назначен резервным арбитром матча еврокубкового турнира в Португалии. Встреча соперников по группе C начнется в 23 часа по московскому времени.

Ранее полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не успел восстановиться к матчу чемпионата Франции против «Бреста». Об этом журналистам сообщил главный тренер «монегасков» Нико Ковач.