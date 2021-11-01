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Аналитик Сивков: США превращают Норвегию в военный плацдарм для удара по России
Армия
Аналитик Сивков: США превращают Норвегию в военный плацдарм для удара по России
flickr.com  /  @The U.S. Army

Москва, 1 ноября. Появление американской военной инфраструктуры в Норвегии станет серьезной угрозой для России. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Вооруженные силы США вкладывают средства в создание и модернизацию военной инфраструктуры на территории Норвегии. Ранее Пентагон перебросил бомбардировщики B-1B Lancer на норвежскую авиабазу Орланд, а также увеличил активность ВМС США в Северном Ледовитом океане, передает «ПолитРоссия».

Капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков выразил уверенность, что защищенная скалами американская военная инфраструктура представляет прямую угрозу России. По его словам, враждебные шаги США требуют решительных и жестких ответных действий со стороны России.

«Все это означает только одно: США ведут планомерную подготовку к войне с Россией. То, что сейчас происходит, указывает на возможность начала боевых действий уже в достаточно скором времени. На Черном море и на Балтике отрабатывают полеты бомбардировщиков B-1B с противокорабельными ракетами нового типа с целью уничтожения наших кораблей», — пояснил эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают концентрировать военные силы у российских границ. По его словам, воинственная риторика и увеличение военной активности у границ России свидетельствуют о нежелании Запада вести равноправный диалог с Москвой, передает «Утро.ру».

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россия сша норвегия сивков
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