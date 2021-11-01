Чем вызвано решение Украины использовать «Байрактары» в Донбассе

Приостановление поставок угля на Украину и обнаружение пестицидов в турецких мандаринах «случайно» совпало с безрассудным решением Киева применить против ополчения Донбасса беспилотные разведывательно-ударные аппараты «Байрактар», ранее закупленные у Анкары.
Очевидно, что факт использования беспилотной авиации вызвал много вопросов у кураторов и исполнителей Минских соглашений. На них Украина отказывается давать ответы, осознавая, что своими действиями она нивелирует ранее достигнутые мирные договоренности и фактически ставит крест на мирных перспективах.
Сейчас здравомыслящие наблюдатели предлагают сторонам взять себя в руки и вернуться к обсуждению «минского формата», предусматривающего ряд мер, способных деэскалировать противостояние в Донбассе и привести к мирному урегулированию вооруженного конфликта.
Очевидно, что Москва решила подтолкнуть Киев к трезвой оценке ситуации через «регулирование» потока энергоносителей, нужда в которых в предстоящем сезоне особенно актуальна.
Украинские издания пишут, что запасы угля, который идет на функционирование тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, находятся в пределах 20 процентов от потребного количества на следующий месяц, что, вне всякого сомнения, не позволяет стране войти в отопительный период.
Белоруссия выступила с Россией в этом деле «единым фронтом», продемонстрировав схожесть взглядов по данному вопросу с учетом наблюдаемых ранее попыток Минска действовать в отношении Киева по собственному усмотрению.
Ко всему прочему, помимо угля, из России и Белоруссии прекращена поставка электроэнергии, что также косвенно может затруднить властям Украины сохранение воинственной риторики вокруг непризнанных, но самоопределившихся республик.
Следует посмотреть на ситуацию со стороны. В феврале 2015 года Вооруженные силы Украины потерпели грандиозное поражение в «Иловайском котле». Вместе с ними печальное положение осознали представители целого ряда европейских государств. Это в итоге позволило Донецку и Луганску иметь крепкие переговорные позиции, а Киеву искать помощи от авторитетных лидеров европейских стран.
Результатом «Иловайского котла» стали Минские соглашения, согласно которым был определен ясный и понятный план мирного урегулирования конфликта. Москва, Берлин и Париж выступили в качестве неких гарантов в исполнении Киевом и непризнанными республиками достигнутых договоренностей. И тогда, в 2015 году, когда восприятие Киевом грандиозного военного поражения было свежо, соглашения воспринимались Украиной вполне адекватно и считались приемлемыми.
Однако прошли годы, на Украине поменялся президент, у ветеранов «Иловайского котла» зажили раны, и весь ужас тех дней оказался где-то на задворках сознания — и получилось, что теперь можно уклоняться от исполнения договоренностей, можно не стремиться к миру, можно провоцировать войну.
Оказалось, что весной 2021 года можно сосредоточить у границ ЛДНР мощную войсковую группировку и заявить о готовности «одним ударом» снести ополченцев и «зачистить» «сепаратистские регионы». И только из-за реакции России Киев отказался от затеи.
Но прошло время, и Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин, после визита которого страна получила из-за океана военную помощь, включавшую в себя и летальные виды вооружения.
Очевидно, что Остин провел соответствующие беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Не зная содержания этих бесед мы, впрочем, видим следствие проведенных переговоров, а именно обстрел позиций ополчения при помощи «Байрактаров», ранее купленных у Турции. Что само по себе есть грубейшее нарушение Минских соглашений и очевидный отход от мирного урегулирования конфликта.
Применение ударных БПЛА носит исключительно провокационный характер и направлено на выявление реакции как со стороны Донецка и Луганска, так и со стороны Москвы, являющейся посредником в Минских соглашениях и естественно наблюдающей за исполнением сторонами конфликта взятых на себя обязательств.
И тут надо понять, что происходит на фоне всего этого. Происходит провокационный захват спецназом СБУ офицера СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон) Луганской Народной Республики, являющегося также гражданином России.
Все попытки ЛНР обратить внимание международного сообщества на факт применения Украиной своих диверсионных подразделений в полосе, где их не должно было быть, столкнулись с безразличием. Что подтверждает заявление действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена, что «важно предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторились».
В то же время происходит захват Вооруженными силами Украины населенного пункта Старомарьевка, который находится в так называемой «серой зоне», откуда выведены войска противоборствующих сторон. И теперь Служба безопасности Украины занимается там арестами граждан, имеющих российское гражданство.
Кроме того, мы наблюдаем концентрацию украинских войск на направлениях, откуда возможно нанесение ударов вглубь территории ЛДНР.
Несмотря на многочисленные агрессивные комментарии в социальных сетях, есть уверенность, что войны не хочет никто, кроме «диванного воинства» и нескольких человек в украинской столице. Именно поэтому ответ на все провокации Киева носит чисто экономический характер.
Остается надеяться, что Украинские власти трезво взвесят свои поступки и примут единственно правильное решение, последовательность выполнения которого была обговорена еще в 2015 году.