Приостановление поставок угля на Украину и обнаружение пестицидов в турецких мандаринах «случайно» совпало с безрассудным решением Киева применить против ополчения Донбасса беспилотные разведывательно-ударные аппараты «Байрактар», ранее закупленные у Анкары.

Очевидно, что факт использования беспилотной авиации вызвал много вопросов у кураторов и исполнителей Минских соглашений. На них Украина отказывается давать ответы, осознавая, что своими действиями она нивелирует ранее достигнутые мирные договоренности и фактически ставит крест на мирных перспективах.

Сейчас здравомыслящие наблюдатели предлагают сторонам взять себя в руки и вернуться к обсуждению «минского формата», предусматривающего ряд мер, способных деэскалировать противостояние в Донбассе и привести к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Global Look Press / Petro Poroshenko

Очевидно, что Москва решила подтолкнуть Киев к трезвой оценке ситуации через «регулирование» потока энергоносителей, нужда в которых в предстоящем сезоне особенно актуальна.

Украинские издания пишут, что запасы угля, который идет на функционирование тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, находятся в пределах 20 процентов от потребного количества на следующий месяц, что, вне всякого сомнения, не позволяет стране войти в отопительный период.

Белоруссия выступила с Россией в этом деле «единым фронтом», продемонстрировав схожесть взглядов по данному вопросу с учетом наблюдаемых ранее попыток Минска действовать в отношении Киева по собственному усмотрению.

Ко всему прочему, помимо угля, из России и Белоруссии прекращена поставка электроэнергии, что также косвенно может затруднить властям Украины сохранение воинственной риторики вокруг непризнанных, но самоопределившихся республик.

facebook.com / Операция объединенных сил

Следует посмотреть на ситуацию со стороны. В феврале 2015 года Вооруженные силы Украины потерпели грандиозное поражение в «Иловайском котле». Вместе с ними печальное положение осознали представители целого ряда европейских государств. Это в итоге позволило Донецку и Луганску иметь крепкие переговорные позиции, а Киеву искать помощи от авторитетных лидеров европейских стран.

Результатом «Иловайского котла» стали Минские соглашения, согласно которым был определен ясный и понятный план мирного урегулирования конфликта. Москва, Берлин и Париж выступили в качестве неких гарантов в исполнении Киевом и непризнанными республиками достигнутых договоренностей. И тогда, в 2015 году, когда восприятие Киевом грандиозного военного поражения было свежо, соглашения воспринимались Украиной вполне адекватно и считались приемлемыми.

Однако прошли годы, на Украине поменялся президент, у ветеранов «Иловайского котла» зажили раны, и весь ужас тех дней оказался где-то на задворках сознания — и получилось, что теперь можно уклоняться от исполнения договоренностей, можно не стремиться к миру, можно провоцировать войну.

Оказалось, что весной 2021 года можно сосредоточить у границ ЛДНР мощную войсковую группировку и заявить о готовности «одним ударом» снести ополченцев и «зачистить» «сепаратистские регионы». И только из-за реакции России Киев отказался от затеи.

Федеральное агентство новостей /

Но прошло время, и Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин, после визита которого страна получила из-за океана военную помощь, включавшую в себя и летальные виды вооружения.

Очевидно, что Остин провел соответствующие беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Не зная содержания этих бесед мы, впрочем, видим следствие проведенных переговоров, а именно обстрел позиций ополчения при помощи «Байрактаров», ранее купленных у Турции. Что само по себе есть грубейшее нарушение Минских соглашений и очевидный отход от мирного урегулирования конфликта.

Применение ударных БПЛА носит исключительно провокационный характер и направлено на выявление реакции как со стороны Донецка и Луганска, так и со стороны Москвы, являющейся посредником в Минских соглашениях и естественно наблюдающей за исполнением сторонами конфликта взятых на себя обязательств.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

И тут надо понять, что происходит на фоне всего этого. Происходит провокационный захват спецназом СБУ офицера СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон) Луганской Народной Республики, являющегося также гражданином России.

Все попытки ЛНР обратить внимание международного сообщества на факт применения Украиной своих диверсионных подразделений в полосе, где их не должно было быть, столкнулись с безразличием. Что подтверждает заявление действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена, что «важно предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторились».

В то же время происходит захват Вооруженными силами Украины населенного пункта Старомарьевка, который находится в так называемой «серой зоне», откуда выведены войска противоборствующих сторон. И теперь Служба безопасности Украины занимается там арестами граждан, имеющих российское гражданство.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Кроме того, мы наблюдаем концентрацию украинских войск на направлениях, откуда возможно нанесение ударов вглубь территории ЛДНР.

Несмотря на многочисленные агрессивные комментарии в социальных сетях, есть уверенность, что войны не хочет никто, кроме «диванного воинства» и нескольких человек в украинской столице. Именно поэтому ответ на все провокации Киева носит чисто экономический характер.

Остается надеяться, что Украинские власти трезво взвесят свои поступки и примут единственно правильное решение, последовательность выполнения которого была обговорена еще в 2015 году.