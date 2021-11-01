Российский рынок специй покинет крупный бренд

Москва, 1 ноября. Продовольственная компания Paulig приняла решение увести принадлежащий ей бренд Santa Maria с российского рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Paulig намерены выполнить свои коммерческие обязательства перед полным прекращением поставок. Представители корпорации объяснили свое решение стратегическим выбором. Вместо специй жителям страны предложат товары, связанные с кофе.

«Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию», — говорится в тексте.

Травы и специи могут быть полезны для здоровья, если они находятся в гармоничном сочетании. Пять наиболее благотворных приправ ранее перечислили диетологи.