Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 14:18
14:16
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
14:14
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
14:13
Происшествия
Нарушения зафиксировали в томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой
14:11
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
14:07
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
14:05
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения самолета с косулей в аэропорту Пскова
14:01
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
14:01
Армия
Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией
14:00
Весь мир
Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Все новости

Российский рынок специй покинет крупный бренд
Экономика
Российский рынок специй покинет крупный бренд
pixnio.com

Москва, 1 ноября. Продовольственная компания Paulig приняла решение увести принадлежащий ей бренд Santa Maria с российского рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Paulig намерены выполнить свои коммерческие обязательства перед полным прекращением поставок. Представители корпорации объяснили свое решение стратегическим выбором. Вместо специй жителям страны предложат товары, связанные с кофе.

«Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию», — говорится в тексте.

Травы и специи могут быть полезны для здоровья, если они находятся в гармоничном сочетании. Пять наиболее благотворных приправ ранее перечислили диетологи.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российский рынок специй покинет крупный бренд
продовольствие специи приправы santa maria
Комментировать