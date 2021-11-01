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Глава Башкирии открыл автомобильный мост через реку Белую

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 12:56
Общество
Глава Башкирии открыл автомобильный мост через реку Белую
vk.com  /  Радий Хабиров

Уфа, 1 ноября. Глава Башкирии Радий Хабиров участвовал в церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Белую в районе южного выезда из Уфы. Торжественное мероприятие пришло 1 ноября.

Новый мост построили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Хабиров запустил строительство сооружения еще летом 2019 года.

«Сегодня очень важное событие для уфимцев и гостей города, потому что мы расширяем главные въездные ворота нашей столицы. Хочу поблагодарить большую команду строителей, которые за короткий срок возвели это сложное сооружение», — заметил Хабиров.

По его словам, в скором времени начнется реконструкция арочного моста 1956 года постройки, который проходит через реку. Как отметил глава Башкирии, после обновления переправа увеличит пропускную способность городской дорожной сети в южном направлении.

Хабиров неоднократно говорил о важности общения чиновников с народом. По его мнению, это очень важная составляющая при реализации нужных для горожан проектов. Глава республики активно призывал к этому своих коллег и распорядился, чтобы в городах и районах Башкирии были личные приемы для граждан.

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