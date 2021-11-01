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Лавров раскритиковал заявления стран ЕС о причастности России к миграционному кризису
Политика
Лавров раскритиковал заявления стран ЕС о причастности России к миграционному кризису
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Москва, 1 ноября. Утверждения представителей стран Евросоюза о том, что Россия и Белоруссия причастны к миграционному кризису, говорят об беспомощности лидеров ЕС.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию европейских государств на приграничный кризис с беженцами.

«Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Белоруссия при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков», — подчеркнул дипломат.

Подобные утверждения в адрес Москвы указывают на беспомощность лидеров Евросоюза. Осознавая, что в ситуации миграционного кризиса ничего не могут сделать, они срываются на истерику, пояснил Лавров.

Ранее лидеры ЕС подтвердили готовность к введению новых санкций против Минска на фоне кризиса с беженцами. Главы европейских стран приняли соответствующее заявление по итогам саммита.

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россия евросоюз лавров
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