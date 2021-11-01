Лавров указал на попытки США обеспечить себе массовку через «саммит демократий»

Москва, 1 ноября. Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать массовость своего движения, приглашая страны на «саммит демократий», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам.

Российский дипломат напомнил, что американский саммит направлен на разделение людей и стран на «демократические и недемократические».

«Думаю, это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон», — отметил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что будет забавно посмотреть, кого именно и в каком качестве пригласили США на мероприятие.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин посоветовал Западу не переживать о демократии в России.