Певица Лада Дэнс хочет строить отношения с мужчиной уровнем выше нее

Москва, 1 ноября. Популярная в 1990-е годы певица Лада Дэнс рассказала, какой мужчина идеально подошел бы ей для отношений. Исполнительница хочет найти избранника более высокого уровня, чтобы тянуться за ним.

Дэнс сравнила себя с Галатеей из греческой мифологии. Певица пояснила, что она «очень мягкий материал», поэтому ей хотелось бы найти своего скульптора Пигмалиона, пишет «Вечерняя Москва».

«В любой сфере — в семье, в творчестве — нравится за кем-то тянуться. Если уровень человека выше — это счастье. И если он меня допустил к себе — все, буду у него учиться», — призналась исполнительница хита «Девочка-ночь».

Помимо информации о личном, артистка поделилась карьерными планами. Например, она хотела бы найти спонсора, чтобы сняться у профессионального режиссера или реализовать творческие амбиции. При этом Дэнс признает, что она не совсем подходит для актерской профессии.

«Я не актриса, для которой кастинги — ежедневный ритуал. И там своя семья актерская. И пахари они еще те! Я, наверное, очень себя люблю. Люблю поспать, в лесу погулять с собакой», — пояснила певица.

Совсем недавно исполнительница развелась со своим супругом Павлом Свирским. Лада Дэнс призналась, что наслаждается жизнью после расставания с мужем.