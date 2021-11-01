Информационный портал «Провинция.ру» стал новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 1 ноября. Еще одно издание присоединилось к числу партнеров Медиагруппы «Патриот». Холдинг начинает сотрудничество с российским информационным порталом «Провинция.ру».

Новый партнер «Патриота» — часть издательского дома «Провинция». Его еженедельные газеты, предназначенные для всей семьи, выпускают от Пскова до Хабаровска. «Провинция.ру» является объединением из 26 региональных сайтов, размещающих местные новости, а также сообщения федерального и мирового значения, подчеркнула Медиагруппа «Патриот».

«Сегодня мы с радостью объявляем о начале сотрудничества с нашим новым партнером — изданием «Провинция.ру», которое занимается освещением не только федеральной повестки, но также рассказывает о жизни наших сограждан, об их успехах и проблемах», — сообщил глава «Патриота» Николай Столярчук.

Главный редактор «Провинции.ру» Юлия Бурганова заявила, что они с радостью начинают сотрудничество с федеральным медиахолдингом. Она выразила надежду, что партнерство окажется плодотворным для обоюдного развития.

Ранее Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничество с изданием «Друг для друга». Газета и ее сайт занимают лидирующие позиции среди печатных и электронных СМИ Курской области.