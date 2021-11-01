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В Волгограде оштрафовали гипермаркет за продажу ядовитого растворителя

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 15:03
Общество
В Волгограде оштрафовали гипермаркет за продажу ядовитого растворителя
pixabay.com  / 

Волгоград, 1 ноября. В Волгограде в гипермаркете «ОБИ» продавали растворитель, который содержит метанол. Товар на прилавках магазина обнаружили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Как рассказали изданию «Волгоградская правда» представители пресс-службы ведомства, в ходе проверки специалисты заметили в продаже растворитель 646, в котором, как выяснилось, содержится метанол. Экспертиза показала содержание вещества 1,86% при нормативном значении не более 0,05%.

«ОБИ» сразу изъяли растворитель из торгового оборота. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело. Центральный районный суд Волгограда оштрафовал торговое предприятие на десять тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал о трагическом случае в Дагестане. Там полуторагодовалая девочка умерла после того, как выпила растворитель. 

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метанол штраф проверка растворитель
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