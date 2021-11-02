Аналитик Деев назвал причины очередного резкого скачка цен на газ

Рост цен на газ носит кратковременный характер. Например, двумя днями ранее котировки газа ушли в район 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Цена на газ снова скачет вверх

Цены на газ в Европе выросли более чем на 10% после резкого снижения в пятницу. Об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

На открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 864 долларов за тысячу кубометров — это на 11% больше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:02 по Москве их стоимость снизилась до 841 доллара, но затем вернулась к исходным значениям.

Федеральное агентство новостей /

Специалисты связывают изменения с прекращением поставок через «Ямал — Европу».

Краткосрочный характер

Как отметил Артем Деев, то, что сейчас газопровод работает в реверсном режиме, объясняется падением потребления сырья в выходные дни. Кроме того, сейчас в Европе довольно теплая погода, поэтому даже среди бытовых потребителей спрос на сырье сокращается.

«Включение реверса — обычная практика: если страна-потребитель снижает заявку, направление поставок меняется. Таким образом, “Газпром” не сокращает экспорт, а действует строго по регламенту — сырье по реверсу может поступать сейчас в российские хранилища, так как их необходимо полностью заполнить до 8 ноября», — пояснил Артем Деев.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

По его мнению, рост цен носит кратковременный характер. Например, двумя днями ранее котировки газа ушли в район 800 долларов за тысячу кубометров.

«Это произошло после заявления президента РФ Владимира Путина, что “Газпром” увеличит поставки сырья в ЕС после заполнения российских хранилищ полностью (после 8 ноября). В скором времени поставки по МГП “Ямал-Европа” вновь начнут идти в прежнем режиме и цены на сырье снова снизятся», — заключил Артем Деев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности стабилизировать мировой энергетический рынок. Он также призвал власти обеспечить дополнительные объемы предложения по топливу на Санкт-Петербургской бирже.