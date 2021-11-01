Ангелина Вовк откровенно рассказала, почему у нее нет детей

Москва, 1 ноября. Советская и российская телеведущая, педагог, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк заявила, что мужья знали о ее бездетности и не требовали наследников.

Ангелина Вовк стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Журналист поинтересовался, почему у народной артистки РФ нет детей. По словам экс-ведущей «Песни года», ей просто не повезло.

«Я начинала вести «Голубой огонек». И буквально с этой передачи меня увезли в «Склиф». Я потеряла сознание. Мне встретился доктор, который со мной обошелся достаточно непрофессионально. Я просто чудом осталась живой», — пояснила Вовк.

После врачебной ошибки телеведущая стала бездетной. Но она смирилась со своей судьбой и обрела счастье в профессии. Материнскую любовь Вовк дарила своим крестницам. Сейчас она старается проводить время с их дочерьми — Ангелиной и Анной, которых считает внучками.

Ранее телеведущая рассказала о причинах своего ухода из «Песни года». По ее словам, в этом виноват композитор Игорь Крутой, которому Вовк в свое время очень помогла. Звезда телевидения потребовала крупный гонорар за свою работу, когда ее просили вернуться, но руководство программы не приняло ее условия.