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Спорт
Полузащитник молодежной сборной России Хлусевич стал игроком «Спартака»
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Полузащитник молодежной сборной России Хлусевич стал игроком «Спартака»
Спорт
Полузащитник молодежной сборной России Хлусевич стал игроком «Спартака»
instagram.com  /  @hlus_dan82

Москва, 1 ноября. Игрок тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич подписал контракт со столичным «Спартаком».

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте сообщила, что 20-летний полузащитник Даниил Хлусевич продолжит карьеру в московском клубе. Контракт игрока с красно-белыми вступил в силу с 1 января следующего года и будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Хлусевич выступает за основной состав «Арсенала» с 2018 года. За тульский клуб полузащитник провел 48 матчей, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста молодежной сборной России в 2 миллиона евро.

Ранее «Спартак» упустил победу в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча на московском стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счетом 1:1.

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