Песков: Молдавия и «Газпром» заключили взаимовыгодный контракт

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку договоренности сторон. Он полагает, что коммерческое сотрудничество всегда выгодно участникам.

Россия и Молдавия договорились о поставках газа, начиная с 1 ноября. Российская сторона одобрила предлагаемую формулу цены. Это подтвердили в правительстве Молдавии.

«Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», — заявил Песков.

Молдавия ранее продлевала контракт на импорт голубого топлива. В этот период цена газа была привязана к рыночным показателям и достигала 790 долларов за тысячу кубометров. Правительству пришлось нести дополнительные расходы, чтобы не увеличивать тарифы для населения.