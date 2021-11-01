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Песков: Молдавия и «Газпром» заключили взаимовыгодный контракт
Экономика
Песков: Молдавия и «Газпром» заключили взаимовыгодный контракт
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 1 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку договоренности сторон. Он полагает, что коммерческое сотрудничество всегда выгодно участникам.

Россия и Молдавия договорились о поставках газа, начиная с 1 ноября. Российская сторона одобрила предлагаемую формулу цены. Это подтвердили в правительстве Молдавии.

«Мы неоднократно говорили, что речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», — заявил Песков.

Молдавия ранее продлевала контракт на импорт голубого топлива. В этот период цена газа была привязана к рыночным показателям и достигала 790 долларов за тысячу кубометров. Правительству пришлось нести дополнительные расходы, чтобы не увеличивать тарифы для населения.

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