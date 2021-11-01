Суд Бахрейна оставил в силе тюремные сроки для менеджеров иранского банка

Манама, 1 ноября. Апелляционный суд Бахрейна оставил в силе приговор в отношении шести должностных лиц иранского банка Al-Mustaqbal за проведение незаконных финансовых операций в пользу других денежно-кредитных организаций Исламской Республики. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Ваэль Буалави.

تایید حکم محکومیت بانک «المستقبل» بحرین به‌دلیل پولشویی برای جمهوری اسلامی https://t.co/GNxSHD3vuc — garni1014 (@garni1014) October 31, 2021

Пятеро из обвиняемых получат по десять лет тюремного заключения, еще один приговорен к пятилетнему сроку. Также они обязаны выплатить штраф в размере 1 млн бахрейнских динаров (2,65 млн долларов). Аналогичную сумму судья предписал взыскать с остальных финансовых организаций Ирана, которые были замешаны в этих махинациях. Кроме того, у Al-Mustaqbal были конфискованы средства в размере 148,7 млн долларов, около 967,9 млн евро, 53,3 млн эмиратских дирхамов и 235,9 млрд иранских риалов.

Офисы Al-Mustaqbal были открыты в Манаме в 2004 году с разрешения властей Бахрейна. В 2015-м правительство страны наложило арест на активы банка и задержало его управление. Мотивом была названа незаконная финансовая деятельность организации, которая якобы активно отмывала деньги в пользу Ирана «для обхода международных санкций и спонсирования терроризма». Позже аналогичные обвинения были предъявлены еще к нескольким банкам Исламской Республики, в том числе Центробанку, Melli и Saderat.

High Court of Appeal upholds ruling against Future Bank and officials, Central Bank of Iran and other Iranian banks



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Прокуратура Бахрейна сообщила, что в ходе расследования был выявлен факт многомиллиардных махинаций между этими организациями, и призвала к увеличению размера штрафов, а также привлечению к делу других виновных. Защита в свою очередь подала апелляцию с требованием отмены приговора. Однако суд высшей инстанции не принял во внимание доводы сторон и оставил вынесенный вердикт в силе.

Власти Ирана изначально отвергали подобные обвинения, назвав их политизированными и пригрозив Манаме ответственностью за арест сотрудников банков. По мнению Тегерана, привлечение к делу Melli и Saderat служило лишь для отвлечения общественного внимания от «незаконного захвата Al-Mustaqbal и иска, выдвинутого Исламской Республикой против Бахрейна». Иранский МИД в прошлом году заявил, что вынесенный приговор основан на сфабрикованных доказательствах, которые не имеют какой-либо юридической силы, и подчеркнул готовность Тегерана защищать интересы и права своих подданных.

"The state-owned Turkish lender stands accused of bank fraud, money laundering & conspiracy over its involvement in a plot to trade gold for Iranian oil & natural gas, helping Tehran evade U.S. sanctions."



US Appeal Court allows Halkbank to be prosecutedhttps://t.co/GpZqgG0QeZ — Sisu Within ???????????????????????????????????????? (@sisu_sanity) October 23, 2021

Неделей ранее суд Вашингтона снял юридический иммунитет с турецкого банка Halkbank, руководству которого предъявлялись схожие обвинения — отмывание иранских доходов от незаконной продажи нефтепродуктов. Соответствующий иск был подан Минюстом США в 2019-м, однако дело осложнялось неприкосновенностью организации как представителя иностранного государства. В итоге суд принял решение, что банк превысил свои полномочия и не может опираться на положения Закона об иностранных суверенных иммунитетах. Если вина руководства Halkbank будет доказана, то его представители могут быть привлечены к ответственности.