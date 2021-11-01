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ЛАГ и ООН обсудили вывод иностранных сил из Ливии
Весь мир
ЛАГ и ООН обсудили вывод иностранных сил из Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Каир, 1 ноября. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт обсудил со спецпосланником ООН в Ливии Яном Кубишем вывод иностранных боевиков и выборы, запланированные на 24 декабря.

Согласно заявлению пресс-службы ЛАГ, стороны рассмотрели развитие ситуации в североафриканском государстве в свете последних событий.

Кубиш рассказал о ходе реализации плана по выводу наемников и иностранных сил с территории страны. Он также указал на продолжающиеся усилия по утверждению окончательной версии нормативно-правовой основы для проведения парламентских и президентских выборов в установленные сроки.

Политики обсудили результаты конференции по поддержке стабильности Ливии, которая недавно прошла в Триполи, и ее влияние на политический процесс. Коснулись предстоящего парижского саммита, намеченного на 12 ноября.

Генсек ЛАГ высказал поддержку организацией работы миссии ООН в Ливии (МООНПЛ). Участники встречи подтвердили важность усилий для выполнения всех требований с целью завершения переходного этапа и достижения стабильности в североафриканской стране.

МООНПЛ ранее призвала к снятию ограничений для кандидатов на участие в избирательном процессе.

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